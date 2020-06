A decisão foi comunicada ao Presidente chinês, Xi Jinping, durante uma chamada telefónica, em que também participou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, informou hoje um porta-voz do Governo alemão.

"Acordaram que, devido à pandemia do coronavírus, não seria possível realizar (a cimeira) na data prevista, pelo que se fará depois", adiantou o porta-voz, em mensagem distribuída através da rede social Twitter, na qual disse ainda que as três partes tinham realçado "a relevância" do encontro.

Na semana passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, qualificou o diálogo com a China como uma das "prioridades" da Alemanha, quando desempenhar a presidência rotativa da União Europeia, a partir de 01 de julho, tendo na altura recusado o adiamento da cimeira, que ia ter Hong Kong como um dos temas centrais.

"Precisamente neste caso, é preciso sentar-se à mesa, enquanto União Europeia, com uma posição única, para falar dos temas desagradáveis", dissera então Maas.

