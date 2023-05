Em conferência de imprensa na sede do Chega, André Ventura considerou que, "conforme já ficou claro para todos, o ministro João Galamba não tem nenhumas condições para continuar a ser ministro da República".

"Cada hora que fica a mais, é mais uma hora de degradação do Governo e do seu prestígio", apontou.

O líder do Chega questionou, no entanto, "de que vale fazer remendos pontuais se este Governo já não tem solução".

André Ventura defendeu que a solução passa por "uma remodelação total do Governo, com uma eventual demissão do primeiro-ministro e a constituição de um novo Governo" ou pela dissolução do parlamento e marcação de novas eleições legislativas.

O presidente do Chega apontou que essa é a solução "que parece cada vez mais próxima e inevitável", apesar de ser "a solução que ninguém gostaria".

