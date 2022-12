"Anunciei imediatamente, após a aprovação do regulamento e a retificação pelos conselheiros das decisões que eu tinha tomado enquanto presidente do partido, que me recandidataria a mais um mandato e que esse mandato deverá ir até às eleições de 2026", afirmou aos jornalistas, André Ventura, no final do Conselho Nacional que decorreu em Castelo Branco.

Esta reunião do partido serviu para marcar a próxima convenção, na sequência do chumbo dos estatutos pelo Tribunal Constitucional (TC), e ficou decidido que o congresso irá decorrer em Santarém, nos dias 27, 28 e 29 de janeiro de 2023.

"Foi uma grande vitória que a direção nacional teve hoje aqui neste Conselho Nacional. Os conselheiros nacionais reconheceram e aprovaram o regulamento eleitoral e funcionamento daquilo que será o V Congresso do Chega, que devido à decisão do TC terá que ser eletivo. Isto significa que estarão abertas novamente as candidaturas para a presidência do partido e para os diversos órgãos", sublinhou.

