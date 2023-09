"É um projeto-piloto. Veio pela comunicação social e nós não tínhamos ainda conhecimento. Nós teremos uma reunião [com o Governo] ainda esta semana para abordar esse assunto. Pensamos que é um passo bem dado e que pode ter resultados positivos", afirmou Jorge Veloso em declarações à agência Lusa.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou na sexta-feira que o Governo pretende criar nas juntas de freguesia "esquadras do cidadão", que vão funcionar como locais de atendimento onde podem ser feitas participações de crimes como furtos.

O governante explicou que este novo conceito das "esquadras do cidadão" será realizado por acordo com as freguesias e o serviço de atendimento será prestado por polícias da PSP.

José Luís Carneiro indicou ainda que neste momento está em preparação a criação do primeiro projeto-piloto da "esquadra do cidadão" no município de Lisboa, mas escusou-se a avançar qual a freguesia em causa.

Instado a comentar esta intenção do Governo, o presidente da Anafre ressalvou que ainda não tem "um total conhecimento" do projeto, mas manifestou otimismo.

"Há falta de policiamento em muitos locais e a junta de freguesia é por vezes muito procurada pelos cidadãos para apresentar reclamações e outras situações que não deveriam acontecer. Vai ser uma boa medida, com certeza", perspetivou.

