De acordo com o município, o certame, que vai decorrer no renovado Parque Urbano da cidade do litoral alentejano, tem como tema "Alcácer do Sal - Terra Histórica".

Além do programa musical, a PIMEL mantém o foco nas atividades ligadas aos produtos endógenos, como o pinhão, a cortiça, o arroz, o sal, o azeite e o vinho.

Ao longo dos três dias, o evento vai contar com os habituais concursos de mel, doçaria e petiscos, exposição de gado e máquinas agrícolas, animação, Espaço Criança, Espaço Jovem, as tradicionais tasquinhas, atividades equestres, a Kids Cup e 'showcook'.

A 31.ª edição da PIMEL abre ao público, na sexta-feira, às 18:00, com a presença da embaixadora do Alentejo e jornalista Ana Sofia Cardoso e animação de rua pela Sociedade Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer.

O programa do primeiro dia conta ainda com batismos a cavalo no picadeiro da feira (18:30), 'showcooking', o concerto de Ana Moura, a partir das 22:00, e a atuação de vários dj.

No sábado, feriado municipal, o certame abre ao público, às 16:00, com gincanas a cavalo, torneio Futebol Kids Cup, entrega de prémios dos concursos de mel, doçaria e petiscos e batismos a cavalo.

O programa inclui ainda, às 21:00, a Gala Equestre Miguel da Fonseca, seguida do concerto de Bárbara Bandeira, às 22:00, e a atuação de dj.

Também no sábado, integrada na PIMEL, a Praça de Touros de Alcácer do Sal recebe uma Corrida de Toiros de Gala à antiga portuguesa para assinalar os 100 anos da alternativa de João Branco Núncio.

A corrida de toiros, prevista para as 16:30, vai contar com os cavaleiros Luís Rouxinol, João Moura Caetano, Marcos Bastinhas, Emiliano Gamero, Francisco F. Núncio e António Núncio.

No domingo, dia 25, haverá batismos a cavalo, torneio de futebol Kids Cup, animação de rua, 'showcooking', a apresentação da Escola de Equitação "Entre Amigos - Atividades Equestres" seguida do espetáculo "Pas de Deux".

De acordo com a organização, o certame encerra com o concerto de Nininho Vaz Maia, às 22:00, seguido do concerto com Los Cavakitos, às 24:00.

A entrada na Feira do Turismo e das Atividades Económicas de Alcácer do Sal é gratuita.

