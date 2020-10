"Devido ao agravamento da situação da pandemia em Portugal e à necessidade de cumprir com o máximo rigor e sentido de responsabilidade cívica as medidas sanitárias hoje determinadas pelo governo, a candidatura de Ana Gomes à Presidência da República decidiu cancelar todas as ações de campanha programadas para as próximas duas semanas em todo o país", refere uma nota da candidatura enviada à agência Lusa.

Numa pequena nota, a candidatura de Ana Gomes "reconhece a pertinência das novas medidas hoje adotadas pelo governo e pelas autoridades de Saúde no sentido do reforço das medidas sanitárias, visando diminuir os riscos de contágio da população e reduzir as consequências sanitárias, económicas e sociais da pandemia".

A ex-eurodeputada socialista decidiu assim cancelar os debates públicos subordinados ao tema "Cuidar de Portugal" já anunciados para a próxima sexta-feira, dia 16, em Braga, e para o próximo sábado, 17, no Porto.

Os debates irão realizar-se nos mesmos locais, "logo que a situação sanitária o permita", esclarece ainda a candidatura de Ana Gomes.

O Governo decidiu hoje elevar o nível de alerta por causa da pandemia, que passa da "situação de contingência" para "situação de calamidade".

Portugal contabiliza pelo menos 2.117 mortos associados à covid-19 em 91.193 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

JPS // SF

Lusa/Fim