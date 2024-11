A diretora da Amnistia para a região, Marie Struthers, declarou que "a devastação" causada por este e outros ataques evidenciam que a Rússia está a tentar "destruir" as instalações energéticas da Ucrânia.

Segundo a organização não-governamental de defesa dos direitos humanos, centenas de milhares de pessoas ficaram sem eletricidade durante pelo menos algumas horas devido aos bombardeamentos mais recentes.

A situação é preocupante com a aproximação do inverno, o terceiro desde que o Presidente russo, Vladimir Putin, deu ordens para invadir o país vizinho, em fevereiro de 2022.

"A destruição das infraestruturas energéticas significa que muitas escolas, hospitais e inúmeras habitações estão sem aquecimento ou água corrente", sublinhou Struthers num comunicado.

A responsável da Amnistia apelou para o fim "imediato" dos bombardeamentos e sustentou que a destruição deliberada de alvos civis ou de infraestruturas "indispensáveis à sobrevivência" equivale a um crime de guerra.

Por esta razão, instou a comunidade internacional a garantir não só a satisfação das necessidades humanitárias da população ucraniana, mas também que os responsáveis por tais abusos sejam chamados a prestar contas na justiça.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após o desmoronamento da União Soviética - e que tem vindo a afastar-se da esfera de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, e os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia contra cidades e infraestruturas ucranianas, ao passo que as forças de Kiev têm visado alvos em território russo próximos da fronteira e na península da Crimeia, ilegalmente anexada em 2014.

No terceiro ano de guerra, as Forças Armadas ucranianas confrontaram-se com falta de soldados e de armamento e munições, apesar das reiteradas promessas de ajuda dos aliados ocidentais, que começaram entretanto a concretizar-se.

As tropas russas, mais numerosas e mais bem equipadas, prosseguem o seu avanço na frente oriental, apesar da ofensiva ucraniana na Rússia, na região de Kursk, e da recente autorização do Presidente norte-americano, Joe Biden, à Ucrânia para utilizar mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos para atacar a Rússia.

As negociações entre as duas partes estão completamente bloqueadas desde a primavera de 2022, com Moscovo a continuar a exigir que a Ucrânia aceite a anexação de uma parte do seu território.

