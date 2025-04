"Estamos também perante uma desumanização dos palestinianos em Gaza e o facto de as vítimas da agressão russa não serem tidas em conta nas negociações de paz na Ucrânia", lamentou o diretor da Amnistia Internacional em Espanha, Esteban Beltrán, em entrevista à agência EFE.

Estes são alguns dos desafios que estão a ser abordados na 51.ª Assembleia Geral da organização, que se realiza este fim de semana em Mérida, com a participação de mais de 200 ativistas.

Para esta tarde, a organização prevê a realização de um cordão humano à volta do Templo de Diana para sensibilizar para a repressão de que são vítimas as mulheres no Afeganistão e no Irão, outro dos pontos-chave deste encontro.

De acordo com Beltrán, é necessária uma coligação de governos e da sociedade civil para enfrentar aqueles que "querem varrer um conceito básico de igualdade perante a lei" e o princípio de que "todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos", que, segundo o responsável, foi a resposta ao Holocausto judeu durante a Segunda Guerra Mundial.

A assembleia centrar-se-á nas políticas "autoritárias" da administração Trump, como as deportações maciças de migrantes "sem quaisquer garantias", o objetivo de silenciar a dissidência nas universidades, acabar com o sistema educativo americano e a perseguição do aborto.

Os ativistas participantes irão abordar a situação das mulheres sob um duplo prisma: por um lado, o risco que as políticas de género correm ao questionar algo tão essencial como o facto de a violência sofrida pelas mulheres se dever ao facto de serem mulheres e o chamado "apartheid de género" em países como o Afeganistão.

Trata-se, recordou o responsável, de uma repressão brutal de controlo sobre a forma como as mulheres se vestem, os seus movimentos ou a sua presença em espaços públicos e a proibição de acesso à educação ou a um emprego, que deveria ser reconhecida como um "crime de direito internacional".

O diretor da Amnistia Internacional em Espanha sublinhou "o perigo" de pôr em causa a divisão de poderes ou o direito internacional em democracia e recordou aos que votam em opções autoritárias que os direitos humanos não pertencem às minorias, mas também às maiorias: "Se deixarmos que estas práticas autoritárias se instalem, a educação, a saúde e a habitação vão acabar".

