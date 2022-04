O alerta para o incidente foi dado às 12:35, após a empresa ter recebido um telefonema com uma ameaça de bomba, encontrando-se ainda a PSP no local a inspecionar o edifício, segundo adiantou à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

"Inicialmente foi evacuado apenas o piso 0 e o 1, como medida preventiva, mas pelas 14:30 decidiu-se evacuar todo o edifício. São cerca de 15 pisos", acrescentou a mesma fonte.

As autoridades encontraram no primeiro piso do edifício um conjunto de pacotes "de origem desconhecida", tendo sido chamada uma equipa de inativação de engenhos explosivos.

No local encontram-se também elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

