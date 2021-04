Sem florestas, um dos "pulmões" do planeta, que absorve entre 25 e 30% dos gases com efeito de estufa emitidos pelo homem, as alterações climáticas seriam muito piores.

Mas há vários anos que os cientistas se preocupam com o facto de as florestas tropicais estarem a ficar sem vapor e receiam que sejam cada vez menos capazes de desempenhar o seu papel de sumidouros de carbono. A preocupação é particularmente aguda na floresta tropical amazónica, que representa metade das florestas tropicais do mundo.

O estudo, publicado quinta-feira na Nature Climate Change por uma equipa internacional, centra-se na Amazónia brasileira, que representa 60% desta floresta primária, e apresenta resultados sombrios.

Entre 2010 e 2019, esta floresta perdeu biomassa: as perdas de carbono da Amazónia brasileira são cerca de 18% superiores aos ganhos, refere o Instituto Francês de Investigação para a Agricultura, Alimentação e Ambiente (Inrae), através de um comunicado.

"Esta é a primeira vez que temos números que mostram que tombámos e que a Amazónia brasileira é um emissor líquido" de carbono, disse Jean-Pierre Wigneron, um investigador da Inrae.

"Até agora, as florestas, especialmente as tropicais, têm-nos protegido, ajudando a abrandar o aquecimento, mas o nosso último bastião, a Amazónia, está a tombar", adverte o investigador.

O estudo também destaca a responsabilidade pouco conhecida, mas importante, da "degradação" da floresta.

Ao contrário da desflorestação, que faz desaparecer a área arborizada, a degradação inclui tudo o que a pode danificar, sem a destruir completamente: árvores enfraquecidas nas margens das áreas desmatadas, corte seletivo, pequenos incêndios e mortalidade de árvores devido à seca. Danos que são menos facilmente detetados do que grandes áreas que tenham sido limpas.

Utilizando um índice de vegetação derivado de observações de satélite por micro-ondas, que permite sondar todo o extrato vegetal e não apenas o topo do dossel, o estudo conclui que estas degradações florestais contribuíram para 73% das perdas de carbono, em comparação com 27% para a desflorestação, ainda que em grande escala.

SMM // JH

Lusa/Fim