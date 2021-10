"Os Emirados Árabes Unidos são um parceiro importante no Golfo [Pérsico]. Temos um interesse comum na segurança e estabilidade desta região. A UE deseja continuar o diálogo político sobre os desafios que enfrentamos e o nosso diálogo sobre direitos humanos permite que as partes levantem preocupações específicas", declarou Josep Borrell, num comunicado divulgado hoje pelo seu gabinete.

O representante europeu saudou "a política construtiva que os Emirados Árabes Unidos estão a implementar, especialmente no Afeganistão, assim como atualizou os parceiros dos Emirados sobre os seus esforços como coordenador do acordo nuclear iraniano (JCPOA)".

Como parte da sua primeira viagem ao Golfo Pérsico, que começou no Catar na quinta-feira, Borrell visitou os Emirados na sexta-feira e no sábado, onde se encontrou em Abu Dhabi com o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, Saif bin Zayed al-Nahyan, e com o ministro de Estado, Shaakboot bin Nahyan bin Mubarak al-Nahyan, de acordo com a nota.

Em reunião com os seus homólogos, o Alto Representante destacou "o compromisso da UE em apoiar a transformação nacional e a diversificação económica dos Emirados Árabes Unidos" através da ExpoDubai 2020, que teve início na passada sexta-feira e decorre até 31 de março de 2022.

"Especialmente depois da pandemia covid-19, é importante fomentar a cooperação entre a comunidade global. A União Europeia vai participar nos vários eventos da ExpoDubai 2020 para promover abordagens europeias para a sustentabilidade, mobilidade e inovação", disse Borrell depois de visitar os pavilhões da Eslovénia e da Espanha, de acordo com o comunicado.

Borrell deve terminar a sua viagem hoje na Arábia Saudita, onde se reunirá em Riade com o secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), Nayef bin Falah al-Hajraf, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan.

O alto representante europeu também se encontrará com o presidente do governo iemenita, Abdo Rabu Mansur Hadi (que é reconhecido pela comunidade internacional), exilado por mais de seis anos na capital saudita após a sua expulsão do país após a tomada de Sana pelos rebeldes xiitas Huthis.

