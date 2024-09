Nicole Kidman foi galardoada com o prémio de melhor atriz, pelo seu retrato revelador de uma diretora executiva de uma empresa envolvida num caso com uma estagiária em 'Babygirl', mas faltou à cerimónia devido à morte da sua mãe.

A 81.ª edição do festival terminou hoje, com o júri liderado por Isabelle Huppert a atribuir os prémios principais a Brady Corbet, pela realização do épico pós-guerra de 215 minutos 'The Brutalist', e a Vincent Lindon pelo seu desempenho em 'The Quiet Son', no qual interpreta o papel de um pai solteiro cujo filho é radicalizado pela extrema-direita.

