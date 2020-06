Este dia é dedicado às Beatas Sancha, Teresa, Mafalda, filhas de D. Sancho I, e a Santa Gema, mártir.Nos céus, a encaminha-se para a Fase Nova. Lua Nova, dia 21, às 07:41.O Sol nasce às 06:12 e o ocaso regista-se às 21:05.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 03:24 e 15:44, a baixa-mar às 09:12 e 21:39.

Gémeos é o signo dos nascidos nesta data, destacando-se o compositor Jacques Offenbach (1819), a dramaturga norte-americana Lillian Hellmann (1905), autora de "Talvez" e "Pentimento", o guitarrista Chet Atkins (1924), o ator John Mahoney (1940) e a atriz Nicole Kidman (1967).Nesta data, em 1626, o padre português Francisco Pacheco era imolado na cidade japonesa de Nagasaki. Em 1789, o juramento da Sala da Pela estabelecia o caminho sem retorno da Revolução Francesa.

Em 1792, em França, o povo invadia as Tulherias. Em 1897, no Rio de Janeiro, decorria a sessão inaugural da Academia Brasileira de Letras. Em 1898, os EUA apoderavam-se da Ilha de Guam, durante a guerra hispano-americana (a população de Guam apenas recebeu a cidadania norte-americana em 1950).Em 1961, o Kuwait era admitido na Liga Árabe, mas a entrada nas Nações Unidas era bloqueada pela URSS. Em 1963, morria Pulido Valente, médico e professor universitário, e os EUA e a URSS estabeleciam uma linha permanente de comunicações entre Washington e Moscovo. Em 1981, Vila Praia da Vitória, na Região Autónoma dos Açores, passava a cidade.Em 1984, depois da operação desencadeada na véspera contra as FP 25 de Abril, a Polícia do Exército prendia o tenente-coronel Otelo Saraiva de Carvalho, que ficaria detido em Caxias. Em 1990, Ion Iliescu, 60 anos, tomava posse como presidente da Roménia.Em 1991, os deputados alemães votavam a favor da transferência da sede do Governo e do Bundestag de Bona para Berlim. Em 1994, iniciavam-se os protestos espontâneos contra o aumento em 50 por cento da portagem na Ponte 25 de Abril. Os automobilistas procediam ao pagamento com notas grandes ou em moedas muito pequenas.Em 1995, morria o filósofo romeno Emile Mikai Cioran. Tinha 84 anos. Na mesma data, no Parque dos Príncipes, em Paris, o FC Porto vencia o Benfica na finalíssima da Supertaça Cândido de Oliveira. Em 1997, Felipe Gonzalez, antigo chefe do Governo e líder do PSOE há 24 anos, demitia-se da presidência do partido.Em 2000, terminava o Conselho Europeu de Santa Maria da Feira, no qual a UE acordou a harmonização fiscal. Em 2001, o general Pervez Musharraf autoproclamava-se presidente do Paquistão, passando a acumular as novas funções com as "Chefe do Executivo", que já tinha atribuído a si mesmo após o golpe de Estado de 1999.Em 2003, começava a Cimeira Europeia, em Salónica, na Grécia, marcada pela apresentação do projeto de Constituição Europeia. Em 2004, Portugal qualificava-se para os quartos de final do Euro 2004, com a vitória sobre Espanha por um golo.

Em 2006, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social renovava as licenças televisivas da SIC e da TVI. Em Timor-Leste, era emitido o mandado de detenção do ex-ministro do Interior Rogério Lobato e o mandato da missão das Nações Unidas era prolongado até 20 de agosto, por decisão do Conselho de Segurança.

Em 2007, a publicidade portuguesa conquista um Leão de Prata no Festival Internacional de Cannes, o mais importante do setor, com um anúncio de imprensa criado pela agência Leo Burnett. A ilustração "Plágio Literário", criada por João Fazenda e publicada no suplemento Ípsilon do Público a 16 de fevereiro, conquista o Grande Prémio da quarta edição do Prémio Stuart de Desenho de Imprensa. As investigações na área do envelhecimento e dos processos associados ao desenvolvimento das células cancerígenas realizadas pelos biólogos Peter Lawrence e Ginés Morata são distinguidas com o Prémio Príncipe das Astúrias de Investigação Científica e Técnica 2007. Morre o americano Paul Strauss, 85 anos, ex-diretor musical dos Ballets Russos de Monte-Carlo e maestro da Orquestra filarmónica de Liège, na Bélgica.

Em 2013, morria Osvaldo de Castro, ex-deputado pelo PCP e pelo PS e antigo secretário de Estado do Comércio no primeiro Governo de António Guterres. Tinha 77 anos.

Em 2014, morria Stephanie Kwolek, química inventora da fibra 'kevlar' que se converteu no componente essencial para os coletes anti bala. Tinha 90 anos.

Em 2015, morria, aos 77 anos, Luiz Carlos Nunes da Silva, ex-futebolista e treinador conhecido como "Carlinhos". Morria James Horner, compositor da música de grandes sucessos de Hollywood como "Titanic" ou "Avatar". Tinha 61 anos. Morria Laura Antonelli, um dos "sex symbols" do cinema italiano da década de 1970. Tinha 73 anos.

Em 2016, morria, aos 88 anos, David Ribeiro Telles, antigo cavaleiro tauromáquico.

Em 2017, morria, aos 85 anos, no Barreiro, Manuel de Oliveira, antigo treinador e futebolista português.

Em 2018, morria, aos 93 anos, Artur da Cunha Oliveira, escritor e eurodeputado do PS.

Lusa/Fim.