A vereadora da Educação, Anabela Graça, anunciou na reunião de Câmara de hoje que estarão presentes na Feira do Livro de Leiria um "conjunto de autores associados à leitura infantil e juvenil, com destaque para quarta-feira, com uma homenagem a Alice Vieira, que é muito querida dos mais pequenos".

Segundo a autarca, será inaugurada, na quarta-feira, com a presença de Alice Vieira, uma exposição sobre a vida e obra da escritora na galeria do Mercado de Sant'Ana.

Anabela Graça informou ainda que a Feira do Livro, que decorre até 05 de junho, contará ainda com a presença de "nomes conhecidos da literatura nacional", como "Valter Hugo Mãe, Francisco Moita Flores e Mário Augusto".

A Feira do Livro está associada ao Dia Mundial da Criança, que este ano será assinalado pela autarquia também entre os dias 01 e 05 de junho, aliando a efeméride à Capital Europeia do Desporto, título que Leiria ostenta este ano.

"Juntamos as várias divisões do desporto numa atividade inclusiva. As crianças terão oportunidade de ler, brincar e jogar. Pelo menos quarta, quinta e sexta-feira, vamos ter cerca de quatro mil crianças de 46 estabelecimentos de ensino público inscritos, a que acrescem os do ensino privado", adiantou Anabela Graça.

A vereadora acrescentou que a festa das crianças está associada à Feira do Livro, porque "é importante promover o livro e a leitura, especialmente junto dos mais pequenos, e a conjugação do brincar com o ler e o jogar foi o objetivo para este ano".

Durante estes dias, as crianças poderão desfrutar de várias atividades de brincadeira e desportivas, o que "só foi possível graças ao associativismo, que vai trazer à cidade o andebol, o ténis, a dança, bicicletas, entre outros".

