O prémio Hans Christian Andersen, batizado com o nome do escritor dinamarquês, foi criado em 1956 pelo IBBY, e, não sendo monetário, é considerado o mais prestigiante na literatura infantojuvenil, reconhecendo, a cada dois anos, o conjunto da obra literária de um escritor e de um ilustrador.

O IBBY anunciou hoje, no primeiro dia da Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, em Itália, os candidatos de vários países à edição de 2026 do prémio Hans Christian Andersen, contando entre eles com aquelas duas autoras portuguesas, premiadas e com extensa obra publicada.

Os nomes de Alice Vieira e de Teresa Lima foram propostos pelo Observatório de Leitura (Pombal, Leiria), que, desde 2024, representa Portugal no Conselho Internacional sobre Literatura para os Jovens.

Portugal estava há vários anos sem representação oficial no IBBY, o que significa que também não tinha autores e ilustradores candidatos ao prémio Hans Christian Andersen, que é um dos momentos mais relevantes da atividade daquele conselho internacional.

Alice Vieira (1943) já foi, por duas vezes, candidata ao Prémio Hans Christian Andersen, em 1996 e em 1998, e Teresa Lima (1962) esteve nomeada em 2014.

Jornalista e escritora, Alice Vieira aplicou a limpidez de escrita do jornalismo à ficção dos livros para jovens, a partir de "Rosa, minha irmã Rosa" (1979), Prémio de Literatura Infantil Ano Internacional da Criança, patrocinado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

"A importância da sua escrita para jovens adultos transcende fronteiras e o tempo, e é sempre atual e sempre comovente. Alice Vieira é uma daquelas vozes que são verdadeiros clássicos contemporâneos e que são a matéria-prima de todos os que a leram", refere o IBBY na nota biográfica sobre Alice vieira.

"Úrsula, a maior", "Os olhos de Ana Marta", "Viagem à roda do meu nome" e "A espada do rei Afonso" são outros títulos de Alice Vieira, já distinguida com o Prémio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e Juvenil (2023) e que em 2009 foi nomeada para o prémio sueco Astrid Lindgren Memorial Award.

Teresa Lima, artista plástica e professora de Artes Visuais, começou a dedicar-se à ilustração de livros para a infância e juventude a partir de 1994.

Venceu por duas vezes o Prémio Nacional de Ilustração em Portugal (em 1998 e em 2006) e é a autora, entre outros, da ilustração de "Alice no País das Maravilhas", de Lewis Carroll, "A Cavalo no Tempo", de Luísa Ducla Soares, e "Histórias de animais", de Rudyard Kipling.

Do trabalho visual de Teresa Lima, o IBBY sublinha a "capacidade de representar os mundos possíveis sugeridos pelo texto, completando-o e preenchendo alguns dos seus espaços em branco, ao mesmo tempo que sugerem outros" e enaltece a linguagem plástica da desenhadora.

Para a edição de 2026, o Prémio Hans Christian Andersen contará com 78 candidatos de 44 países, o que representa um recorde tanto no volume de autores selecionados como de países participantes, revelou o IBBY.

Em representação de Portugal no IBBY, o Observatório de Leitura foi criado pelo município de Pombal em 2023, no âmbito do Encontro de Literatura Infantojuvenil "Caminhos de Leitura".

O Observatório de Leitura é constituído por especialistas em literatura infantojuvenil, mediadores e formadores na área da promoção do livro e da leitura e todos os anos atribui o Selo Caminhos de Leitura, um dos prémios portugueses mais recentes na área da literatura para a infância e juventude.

O IBBY é uma organização internacional sem fins lucrativos que visa contribuir para a formação de sociedades mais educadas e enriquecidas culturalmente, através da promoção da literatura infantojuvenil e do fomento da leitura junto de crianças e jovens do mundo inteiro.

Além da atribuição do prémio literário, entre as iniciativas do IBBY está a celebração do Dia Internacional do Livro Infantil, instituído em 1967 para promover a leitura e o livro para a infância, e que se assinala a 02 de abril, no dia do aniversário de Hans Christian Andersen.

