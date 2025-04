A aliança composta pelo Exército da Aliança Democrática Nacional, o Exército de Libertação Nacional de Taang e o Exército Arakan lançaram a chamada 'Operação 1027' contra o Exército da Birmânia em outubro de 2023 mas hoje, em comunicado, anunciaram tréguas.

Com a duração de pelo menos um mês, o cessar-fogo visa facilitar e "apoiar" a "resposta humanitária internacional" no âmbito do terramoto.

Porém não está previsto que os rebeldes abandonem as suas posições defensivas durante as tréguas.

"O terramoto causou uma destruição generalizada em muitas zonas, incluindo as regiões de Mandalay, Sagaing, Shan, Bago e Naipyido", segundo a Aliança das Três Irmandades, que espera "sinceramente que as equipas de voluntários estrangeiros e locais possam levar a cabo as suas operações em paz".

A Aliança apelou ainda a "um aumento dos esforços humanitários".

"Com isto em mente, não nos envolveremos em qualquer combate com as forças birmanesas, exceto em legítima defesa, e, por conseguinte, declaramos um cessar-fogo humanitário unilateral para garantir que as operações de salvamento sejam devidamente conduzidas", lê-se no comunicado.

