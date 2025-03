A organização internacional - uma parceria público-privada que promove a vacinação de cerca de metade das crianças do mundo contra algumas das doenças com maior índice de mortalidade à escala global -- reagia a uma notícia do jornal norte-americano The New York Times, segundo a qual Washington planeia reduzir o seu apoio à vacinação nos países em desenvolvimento.

Perante tal cenário, a Gavi alertou para os muitos riscos desta decisão.

"Uma redução no financiamento dos EUA para a Gavi teria um impacto desastroso na segurança sanitária global, podendo levar a mais de um milhão de mortes por doenças evitáveis e colocar vidas em risco em todo o mundo devido a surtos graves de doenças", disse Sania Nishtar, diretora-geral da organização internacional, citada pelas agências internacionais.

"Não recebemos um aviso de rescisão do Governo dos EUA e estamos em contacto com a Casa Branca [presidência norte-americana] e com o Congresso para garantir 300 milhões de dólares [cerca de 280 milhões de euros, ao câmbio atual] aprovados pelo Congresso para as nossas operações de 2025 e para o financiamento de longo prazo da Gavi", acrescentou Nishtar.

De acordo com o The New York Times, a decisão sobre os cortes na ajuda financeira consta num documento de 281 páginas que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) - que sofreu cortes radicais após a chegada do Presidente Donald Trump à Casa Branca em janeiro passado - enviou ao Congresso na noite de segunda-feira.

O documento, a que o jornal teve acesso, detalha os subsídios que a agência norte-americana pretende manter e aqueles que vai eliminar.

A Gavi alega estar a ajudar a vacinar mais de metade das crianças do mundo contra doenças infecciosas mortais e debilitantes.

Esta organização apoia a vacinação contra 20 doenças, incluindo covid-19, ébola, malária, raiva, poliomielite, cólera, febre tifoide e febre amarela.

O antigo primeiro-ministro português e ex-presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso é o presidente do Conselho de Administração da Gavi.

