Parceiro do Governo de coligação do primeiro-ministro, Itamar Ben-Gvir disse ter concordado com a suspensão da legislação até à sessão de verão do Parlamento (Knesset) prevista para 30 de abril.

Indicou ainda que esta pausa permitirá ao Governo procurar um compromisso com a oposição.

Netanyahu não confirmou no imediato a suspensão da polémica reforma judicial.

