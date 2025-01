A RTA destaca também que, além do maior número de hóspedes de sempre na região, o aeroporto internacional Gago Coutinho, em Faro, atingiu o "maior registo da sua história", superando os 9,8 milhões de passageiros em 2024.

"O Turismo do Algarve volta a bater recordes, consolidando a sua posição como principal destino turístico de Portugal. Em 2024, o número de hóspedes nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiu os 5,2 milhões, ultrapassando pela primeira vez a marca dos 5,1 milhões registados em 2023", salienta a RTA, em comunicado.

O registo obtido em 2024 representa um "crescimento de 2,6%", comparativamente com o ano anterior, e "reflete a forte atratividade da região, impulsionada pelo aumento de hóspedes tanto residentes (+1,3%) como não residentes (+3%)", indica a RTA.

A Região de Turismo algarvia assinala também que, em termos de dormidas, os números preliminares da atividade turística nacional em 2024, divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mostram "um aumento de 1,9% face ao ano anterior, totalizando 20,7 milhões de dormidas".

"Embora ainda ligeiramente abaixo do recorde pré-pandemia de 20,9 milhões, a região mantém-se como o principal destino turístico nacional, registando o maior número de dormidas no país", aponta.

A evolução também foi positiva (mais 0,5 pontos percentuais) na ocupação por quarto no alojamento turístico da região, que se situou nos 58,6%, indica.

"Já na estada média, o Algarve manteve-se como a segunda região com maior duração das estadias, com 3,95 noites, apenas atrás da Região Autónoma da Madeira", observa.

A RTA destaca ainda os mais de 9,8 milhões de passageiros comerciais que passaram pelo aeroporto de Faro em 2024, número que representa "o maior registo da sua história e um crescimento de 2% face a 2023".

Os mercados turísticos que mais contribuíram para o aumento de passageiros em Faro foram o britânico, com 4,4 milhões de passageiros (mais 0,3%), o alemão, com 1,13 milhões (mais 9,7%), e o irlandês, com 967.000 passageiros (mais 7,9%), precisa.

O Algarve também teve um recorde de 1,46 milhões no número de voltas jogadas nos campos de golfe, em 2024, obtendo "um crescimento de 5%" comparativamente com o ano anterior, realça a RTA, apontando outubro (179.000 voltas), abril (162.000) e março (153.000) como os meses com maior procura para a prática da modalidade na região.

O presidente do Turismo do Algarve, André Gomes, citado no comunicado da RTA, considera que o "Algarve é um dos destinos turísticos mais completos da Europa" e que os recordes alcançados "refletem a confiança dos turistas no destino" e o "impacto positivo" que a atividade tem na economia regional e nacional.

MHC // VAM

Lusa/fim