"A exposição concebe uma imersão no misterioso universo criado por Banksy e propõe uma viagem sem precedentes através de mais de 70 obras originais", referiu a PEV Entertainment, em comunicado.

A mostra, em exibição até 04 de setembro, é composta por peças originais, esculturas, instalações, vídeos e fotografias, provenientes de coleções particulares, sublinhou.

No entanto, esta mostra, como todas as que foram dedicadas anteriormente a Banksy, não é autorizada pelo artista, que busca defender o seu anonimato e a sua independência do sistema, reforçou a organização.

Dizendo que o iconoclasta britânico revolucionou a arte contemporânea, a promotora explicou que os visitantes irão ser recebidos por uma "impressionante instalação audiovisual" especialmente criada para esta exposição, revelando pistas sobre o "misterioso artista", destacando as suas peças mais importantes e enquadrando a sua carreira invulgar, não sem controvérsia.

Entre as obras mais reconhecidas da exposição está a serigrafia original da série "Menina com um balão", semelhante à recentemente destruída pelo próprio artista numa ação inédita na Sotheby´s, a leiloeira londrina, acrescentou.

A identidade de Banksy permanece um mistério, mas os seus trabalhos têm alcançado valores elevados em leilões. No entanto, as obras são vendidas à sua revelia e o artista não recebe qualquer valor das vendas.

Em 2015, o artista criou em Weston-super-Mare, uma cidade na zona costeira do oeste de Inglaterra, o parque de diversões Dismaland, uma sátira à Disneylândia, que contou com a participação mais de 40 artistas, entre os quais a portuguesa Wasted Rita.

O Dismaland Bemusement Park era apresentado, no 'site' oficial da iniciativa, como "um festival de arte, diversões e anarquia para principiantes", que funcionou apenas durante cinco semanas e teve um número de entradas limitado.

Este parque de diversões incluía um castelo, um cinema, um minigolfe, uma tenda de circo e a Guerrila Island (Ilha da Guerrilha), uma celebração da arte de guerrilha, onde decorreram 'workshops' em "como 'hackar' painéis de publicidade".

Na Dismaland havia também três galerias de arte e todas as sextas-feiras havia concertos, com bandas e artistas como DJ Yoda, Run The Jewels, Savages, Pussy Riot e Massive Attack.

Em 2017, apresentou, na cidade palestiniana de Belém, o "Walled Off Hotel", o "hotel com a pior vista do mundo", direta para a barreira de separação da Cisjordânia, erguida por Israel.

Os quartos estão decorados com obras de vários artistas, como Sami Musa, Dominique Petrin e o próprio Banksy.

A autenticação das obras que vai deixando em paredes um pouco por todo o mundo é feita pelo artista através da publicação de imagens no seu 'site' oficial ou na conta oficial no Instagram.

