No domingo, dia de encerramento do 24º Congresso Nacional do PS, será apenas votada uma lista para a Comissão Nacional do PS, que é liderada pelo antigo líder parlamentar e atual presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis.

A partir do terceiro lugar da lista, ou seja, a seguir a José Luís Carneiro, os 251 efetivos da lista para a Comissão Nacional do PS vão surgir por ordem alfabética, onde também estará a eurodeputada socialista Margarida Marques.

Ainda de acordo com fonte oficial do PS, o antigo ministro e eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira vai integrar a lista para a Comissão Política do PS - órgão que apenas será eleito na próxima semana, na primeira reunião da Comissão Nacional deste partido.

Além de Pedro Silva Pereira, tal como já foi noticiado, entram na Comissão Política do PS figuras como o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, as ministras Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva, assim como o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes.

De acordo com o calendário da equipa de Pedro Nuno Santos, a primeira reunião da nova Comissão Nacional do PS, o órgão máximo dos socialistas entre congressos, vai realizar-se já no sábado ou no domingo da próxima semana.

Nessa reunião, será então aprovada a Comissão Política Nacional, o órgão de direção alargada, que, por sua vez, elegerá logo a seguir o Secretariado Nacional, o órgão de direção executiva deste partido e que é liderado e proposto pelo líder, Pedro Nuno Santos.

Neste momento, segundo fonte socialista disse à agência Lusa, há uma dúvida entre a equipa de Pedro Nuno Santos: Não estando o secretário-geral do PS no Governo, admite-se que seja desnecessário estar a formar uma Comissão Permanente (mais restrita do que o Secretariado), tal como tem acontecido neste partido desde 2016.

A Comissão Permanente do PS foi criada em 2016 para compensar a ausência de António Costa no acompanhamento da vida diária interna do partido, depois de ter ficado ocupado com as funções de primeiro-ministro.

