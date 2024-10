No final de uma longa reunião do grupo parlamentar do PS, que demorou mais de cinco horas e terminou já de madrugada, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, permaneceu em silêncio e passou a Alexandra Leitão a responsabilidade de falar aos jornalistas.

"O Partido Socialista ainda não tomou, o secretário-geral ainda não tomou uma decisão quanto ao sentido de voto. Quando tomar ela será, em primeiro lugar, anunciada na Comissão Política Nacional", respondeu a líder parlamentar, enfatizando que "não está fechada a decisão quanto ao sentido de voto" do PS no Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

Alexandra Leitão clarificou que o partido vai esperar pela proposta orçamental que o Governo tem que entregar no parlamento até quinta-feira.

"Foi uma decisão que o senhor primeiro-ministro tomou. Vamos ver o que é que vem no orçamento. Esse agora é o ponto essencial, é podermos ver o orçamento", referiu.

Questionada sobre posições muito diferentes entres os deputados que falaram durante a reunião, a líder parlamentar assumiu que o PS "é um partido muito plural".

"Sobretudo confluiu numa grande confiança na decisão que o secretário-geral venha a tomar, independentemente de uns acharem mais uma coisa ou outra, uma grande confiança na decisão do secretário-geral, uma grande união em torno daquela que vier a ser a decisão do secretário-geral", assegurou.

A dirigente socialista sublinhou que, apesar das duas linhas vermelhas que o PS traçou, o orçamento é composto por "centenas de medidas" que os socialistas têm que analisar e "muitas delas não vão ao encontro daquilo que são as políticas públicas e o programa eleitoral do Partido Socialista".

