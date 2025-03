Este anúncio foi feito na reunião do grupo parlamentar do PS que decorre esta manhã no parlamento, horas antes do debate e votação da moção de confiança que tem chumbo anunciado e que levará à queda do executivo liderado por Luís Montenegro.

O voto contra do PS face à moção de confiança já tinha sido confirmado na véspera pelo secretário-geral, Pedro Nuno Santos, quer na entrevista à SIC quer na reunião da Comissão Política Nacional do PS.

