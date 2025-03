Alerta para agravamento da agitação marítima a norte na quinta-feira

Lisboa, 18 mar 2025 (Lusa) -- A Autoridade Marítima Nacional (AMN) e a Marinha alertaram hoje para um "agravamento considerável" do estado do tempo, nomeadamente da agitação marítima, no litoral norte do continente entre as 06:00 de quinta-feira e as 06:00 de sexta-feira.