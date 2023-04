O abalo ocorreu às 12:41 (01:41 em Lisboa), a 33 quilómetros de profundidade no oceano Pacífico, de acordo com o instituto geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), que regista a atividade sísmica em todo o mundo.

O serviço de alerta de tsunami do Pacífico, operado pelo Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos, emitiu um alerta sobre o potencial risco de "ondas perigosas de tsunami" para as "costas localizadas até 300 quilómetros do epicentro do sismo".

As ilhas Kermadec, situadas entre a Nova Zelândia e Tonga, são despovoadas, à exceção do pessoal de uma base instalada permanentemente na ilha Raoul, que possui uma estação meteorológica e de rádio.

As localidades mais próximas do epicentro do sismo são Hicks Bay, localizada a cerca de 910 quilómetros, e Whangarei, a 964 quilómetros de distância.

A Nova Zelândia situa-se no denominado "anel de fogo" do Pacífico, zona de grande atividade sísmica e vulcânica, e o arquipélago regista cerca de 14 mil sismos por ano, na maioria de magnitude fraca a moderada, com apenas entre 100 e 150 a serem sentidos pela população.

