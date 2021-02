Na quarta-feira da semana passada, as novas infeções totalizaram 9.705 e os mortos 975.

O número máximo de infeções na Alemanha foi registado em 18 de dezembro com 33.777 novas infeções num dia, e o número de óbitos em 14 de janeiro, com 1.244.

O número de positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país em 27 de janeiro do ano passado totaliza 2.299.996 - dos quais 2.073.100 são pacientes recuperados - e 62.969 óbitos.

Os casos ativos atualmente somam 164.300.

Na Alemanha, a incidência cumulativa continua a diminuir, situando-se em 68,0 casos por 100.000 habitantes, em comparação com 82,9 na semana anterior, e as novas infeções totalizaram 56.547 numa semana.

A incidência caiu na terça-feira na Alemanha pela primeira vez em três meses, abaixo de 75 novas infeções, para 72,8. O objetivo do Governo alemão é conseguir uma diminuição sustentável da incidência abaixo de 50.

O número de pacientes com covid-19 em unidades de terapia intensiva na terça-feira foi de 3.846, dos quais 2.130 precisaram de ventilação assistida, segundo dados da Associação Interdisciplinar Alemã para Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI).

O fator de reprodução (R) que tem em consideração as infeções num intervalo de sete dias é de 0,82 na Alemanha, o que significa que cada 100 infetados infeta uma média de 82 outras pessoas.

Desde 26 de dezembro, o número de pessoas que já receberam a primeira dose de qualquer uma das três vacinas disponíveis contra covid-19 na Alemanha subiu para 2.344.802, o que corresponde a uma participação de 2,8%, enquanto 1.024.631 pessoas - 1,2% - já obteve a segunda dose.

A chanceler alemã, Angela Merkel, e os chefes de governo regionais vão decidir hoje se prolongam as medidas restritivas atualmente em vigor na Alemanha até ao próximo domingo, dia 14 de fevereiro.

Na terça-feira, a chanceler alemã mostrou-se favorável ao prolongamento até pelo menos 01 de março das medidas restritivas em vigor na Alemanha devido à pandemia da doença covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.325.744 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

DD // SB

Lusa/Fim