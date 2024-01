De acordo com o portal ucraniano Euromaidan Press, o mais recente pacote de ajuda militar da Alemanha à Ucrânia, que enfrenta a invasão da Rússia desde fevereiro de 2022, inclui mísseis antiaéreos SKYNEX com munição e mísseis para sistemas de defesa aérea IRIS-T SLM ou Patriot.

A ajuda inclui também dois radares TRML-4D, 30 sistemas de deteção de 'drones' [aeronaves não tripuladas] e munições de vários calibres, entre outros equipamentos.

A presidente da Comissão de Defesa do Parlamento alemão instou na terça-feira o Governo a fornecer à Ucrânia mísseis de cruzeiro Taurus, lançados do ar, mas estes não estão incluídos na lista do mais recente pacote de ajuda.

Perante o aumento dos ataques aéreos russos à Ucrânia, este tipo de mísseis são importantes para que as forças ucranianas intensifiquem os ataques a posições de retaguarda da Rússia no território ocupado pela Rússia na Ucrânia, apontou ainda o Euromaidan Press.

No final do ano, o Governo alemão já tinha anunciado a entrega de três sistemas antiaéreos autopropulsados Gepard, com peças sobressalentes e munições.

Em 2023, as exportações de armas da Alemanha atingiram um recorde de 13,35 mil milhões de dólares (12,19 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual). A Ucrânia foi o principal destinatário de armas da Alemanha, no total 4,82 mil milhões de dólares (4,4 mil milhões de euros).

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os mais recentes dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

