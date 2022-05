Os acordos foram assinados durante uma visita a Berlim do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, num momento em que o chanceler alemão, Olaf Scholz, procura obter o apoio deste país à posição assumida pela Europa e pelos Estados Unidos de condenação da Rússia pela invasão da Ucrânia.

Modi absteve-se, contudo, de qualquer crítica a Moscovo, que já elogiou a Índia pela sua posição "neutra" sobre o conflito.

O Presidente indiano reiterou o seu apelo à Rússia e à Ucrânia para que acabem os combates, dizendo que nenhuma das partes "pode sair vitoriosa nesta guerra".

Os acordos abrangeram áreas que vão desde a assistência técnica ao aumento da utilização de energias renováveis e hidrogénio, à redução das emissões de gases com efeito de estufa, à proteção da biodiversidade e à melhoria da utilização dos terrenos agrícolas.

Outras áreas de cooperação centram-se na migração, na investigação nuclear e no estabelecimento de canais de comunicação seguros entre os dois governos.

Os jornalistas não foram autorizados a fazer perguntas depois de os dois líderes terem falado, uma decisão foi tomada a pedido da delegação indiana, segundo um funcionário alemão, que falou sob condição de anonimato devido à sensibilidade da questão.

Scholz convidou a Índia, Indonésia, Senegal e África do Sul a participar na reunião do grupo das sete maiores economias industrializadas (G7), na Alemanha no final de junho.

ANP // PDF

Lusa/Fim