No caso da Alemanha, os dois casos dizem respeito a viajantes provenientes da África do Sul e que entraram no país através do aeroporto de Munique, anunciaram as autoridades regionais.

"Dois casos suspeitos da nova variante do coronavírus Ómicron, classificado como variante preocupante pela Organização Mundial de Saúde (OMS), foram confirmados na Baviera", anunciou num comunicado o ministro da Saúde deste estado regional do sul da Alemanha.

Quanto à Itália, o primeiro caso da variante Ómicron foi detetado num doente proveniente de Moçambique, anunciou ao início da noite o Instituto Superior de Saúde (ISS), tutelado pelo executivo italiano.

Segundo o ISS, "o doente e os membros da sua família estão em bom estado de saúde".

Também hoje o Reino Unido confirmou os primeiros dois casos da variante Ómicron e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou em conferência de imprensa a reintrodução de restrições para tentar travar os contágios.

A covid-19 provocou pelo menos 5.180.276 mortes em todo o mundo, entre mais de 259,46 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.405 pessoas e foram contabilizados 1.139.810 casos de infeção, de acordo com dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A nova variante (Ómicron) foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a Organização Mundial da Saúde, o "elevado número de mutações" pode implicar uma maior infecciosidade.

EL // ROC

Lusa/Fim