Albuquerque indigitado presidente do executivo e confiante no cumprimento da legislatura

O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, foi hoje indigitado presidente do XV Governo Regional pelo representante da República e disse acreditar que o executivo minoritário, com apoio parlamentar do CDS-PP, terá estabilidade para cumprir os quatro anos da legislatura.