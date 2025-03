"Foi a maior votação de sempre desde que assumi a liderança", referiu, acrescentando que o PSD ficou apenas a 300 votos da maioria absoluta na Assembleia Legislativa da Madeira.

Numa declaração na sede do PSD/Madeira, no Funchal, Miguel Albuquerque disse ainda que "hoje é dia de festejar" e não falou com mais nenhum partido esta noite.

