"O regime na Madeira é um regime parlamentar puro e, nesse sentido, temos condições neste momento para, com a minha demissão, [fazer] a apresentação de um novo Governo, com um novo programa de Governo e um novo Orçamento, no sentido de garantir a governabilidade da região e, sobretudo, assegurar não um hiato muito longo que ponha em causa o funcionamento da região", disse.

A coligação PSD/CDS-PP venceu as eleições de 24 de setembro de 2023, mas ficou a um deputada na maioria absoluta, circunstância que motivou a assinatura de um acordo de incidência parlamentar com a deputada única do PAN.

"A legitimidade que foi outorgada pelos madeirenses e porto-santenses há quatro meses mantém-se intacta", declarou Miguel Albuquerque.

O líder social-democrata madeirense falava após a reunião do Conselho Regional do PSD, no Funchal, que analisou a crise política que assola a região, na sequência de um processo que investiga suspeitas de corrupção no arquipélago.

Miguel Albuquerque foi constituído arguido e, no início da semana, oficializou a renúncia ao cargo de presidente do Governo Regional junto do representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, com quem se vai reunir novamente na segunda-feira.

DC // VAM

Lusa/Fim