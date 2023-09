"O acordo foi firmado dentro daqueles princípios fundamentais de confiança, de integridade, entre as duas forças políticas. É um acordo muito sério", declarou Miguel Albuquerque aos jornalistas, na Presidência do Governo Regional, na Quinta Vigia, no Funchal.

Miguel Albuquerque acrescentou que este é "um acordo no quadro parlamentar para quatro anos" e que "contempla parte do programa do PAN", apontando que alguns princípios do acordo também constam do projeto do PSD/CDS.

"Nesse sentido, estamos muito satisfeitos. Foram negociações encetadas e concluídas de boa-fé, tendo em vista a salvaguarda dos interesses da Região Autónoma e da sua população", salientou.

De acordo com os resultados oficiais provisórios, a coligação PSD/CDS-PP venceu no domingo as eleições legislativas regionais da Madeira, com 43,13% dos votos, mas falhou por um deputado a maioria absoluta, para a qual é necessário ter 24 dos 47 lugares do parlamento do arquipélago.

O PAN elegeu a sua cabeça de lista, Mónica Freitas.

