O Prémio Carlos do Carmo foi instituído pela SPA para homenagear o fadista, que morreu em 01 de janeiro, e distingue um álbum que "oferece uma reinterpretação do fado e do repertório de Amália Rodrigues com base na voz, piano e sintetizadores", segundo o comunicado da cooperativa de autores.

O álbum premiado junta a fadista Lina Rodrigues e o músico Raül Refree, produtor de nomes como Silvia Perez Cruz e Rosalía.

Lina Rodrigues, natural de Trás-os-Montes, atuava no Clube do Fado, em Lisboa, e tinha anteriormente editado os álbuns "Carolina" (2014) e "enCantado" (2017).

Raül Refree é o nome artístico de Raül Fernandez Miró, nascido há 45 anos em Barcelona, com uma carreira na música pop, tendo trabalhado, como produtor, com El Niño de Elche e Lee Ranaldo, entre outros.

O júri foi presidido pelo maestro António Victorino d'Almeida e constituído também pelo musicólogo Rui Vieira Nery, pelo cantor e compositor Paulo de Carvalho, pelo músico Tozé Brito e pelo poeta Tiago Torres da Silva.

O álbum de Lina e Refree tinha sido eleito, no final do ano passado, o melhor de 2020 por produtores de estações de rádio da Europa, através do World Music Charts Europe.

O disco, editado no início de 2020, recebeu boas críticas de 'media' como BBC, Les Inrocks e Pitchfork, tendo sido distinguido também pela crítica alemã.

O prémio será entregue no dia 25 de maio, durante as celebrações do Dia do Autor Português, segundo a SPA.

