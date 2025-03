"Tudo o que se tem discutido nos últimos dias, tudo o que tem sido objeto de análise, ponderação, resulta porque o senhor primeiro-ministro declarou tudo aquilo que tinha de declarar no seu registo de interesses e na sua declaração de rendimentos. É bom que nós nos lembremos sempre disso, porque isso é um ponto de partida importante para o debate", afirmou José Pedro Aguiar-Branco.

O presidente da Assembleia da República, que falava aos jornalistas à margem da cerimónia comemorativa dos 900 anos 900 da outorga por D. Teresa, mãe de Afonso Henriques, do foral à vila do distrito de Viana do Castelo, disse que "o resto faz parte dos instrumentos que a democracia tem para fazer o escrutínio.

