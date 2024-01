O caso deu-se na cidade da Beira, na província de Sofala, quando um agente da PRM tentava evitar que dois alegados assaltantes fossem linchados por populares no bairro de Macuti.

"Encontrámos duas pessoas que têm assaltado residências e quando a polícia chegou, em vez de proteger a população, começou a manipular a arma tendo baleado um senhor na cabeça e feriu duas crianças, um deles é meu filho", disse à Lusa Alcindo Mateus, pai de uma das vítimas, que afirmou que o polícia estava embriagado.

A população acusa ainda o agente de não ter prestado socorros as vítimas.

As duas menores, de 12 e 14 anos, estão internadas no Hospital Central da Beira.

Contactado pela Lusa, o comando provincial da polícia em Sofala disse que está uma investigação em curso para apurar as circunstâncias dos incidentes.

"Ainda estamos a trabalhar com vista a aferir as reais motivações do incidente. Foi criada uma equipa que está a averiguar", declarou o porta-voz da PRM em Sofala, Dércio Chacate.

