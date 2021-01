Num relatório divulgado em dezembro passado aquando da descoberta desta nova estirpe, o ECDC pediu aos países da União Europeia (UE) "esforços atempados" para a controlar, nomeadamente durante as festividades de final de ano, por esta variante se poder vir a tornar dominante no espaço europeu.

Desde então, "esse nosso receio só se tornou maior", admite em entrevista à agência Lusa o especialista principal do ECDC para o novo coronavírus e gripe, Pasi Penttinen.

E acrescenta: "Penso que será muito difícil conter esta nova variante do vírus".

O responsável justifica que esta "preocupação" se deve ao facto de a nova estirpe poder ser mais transmissível em até 70%.

"Sabemos que o vírus antigo já é difícil de controlar e que são necessárias medidas apertadas para o controlar e esta nova variante é ainda mais fácil de se propagar", alerta.

Pasi Penttinen contextualiza que, nas últimas semanas, foram verificados muitos casos desta nova estirpe do novo coronavírus, mas a maioria dos quais com "alguma relação com o Reino Unido, ou seja, [foram] casos importados".

Ainda assim, "esta poderá ser uma realidade noutros países, mas só não se sabe porque não se tem estudado as variações" do SARS-CoV-2, de acordo com Pasi Penttinen.

Dois dos países com mais casos da nova variante, até ao momento, são a Irlanda e a Dinamarca, onde a nova estirpe se "espalhou rapidamente", com elevada transmissão local e não só importada, de acordo com o especialista.

No relatório publicado a 20 de dezembro, antes do Natal, o ECDC avisou que "se o aumento das reuniões familiares e sociais" não for reduzido e que "se as viagens não essenciais não forem reduzidas ou evitadas completamente" isto poderá levar a que "a variante substitua as variantes em circulação em grande parte da UE e Espaço Económico Europeu".

"Os nossos colegas britânicos verificaram que [...] esta nova variante tem mais 60% a 70% de transmissão do que o vírus antigo e foi por isso que o Reino Unido adotou medidas tão restritivas", assinala Pasi Penttinen à Lusa.

Porém, "ainda não há provas de que este vírus causa doenças mais graves do que o antigo e é, para já, muito semelhante em termos de pessoas que são hospitalizadas ou entram nos cuidados intensivos", acrescenta.

E numa altura em que decorre, há duas semanas, o processo de vacinação na UE com o fármaco da Pfizer/BioNTech e se espera que o mesmo aconteça com o da Moderna, o especialista do ECDC assinala que "os estudos preliminares indicam que as novas variações do vírus também deverão ser cobertas pelas vacinas existentes".

"Esta é uma grande preocupação porque o vírus tem mudado tanto", admite o cientista.

Segundo o responsável, a nova variante poderá também levar a mudanças nos objetivos para a designada imunidade de grupo através da vacinação.

"O nível de imunidade de grupo a um vírus depende do quão transmissível é: se for o vírus antigo, a estimativa é de que entre 60% a 70% de toda a população tenha de ser vacinada para não dar oportunidades de transmissão ao vírus, mas isso poderá mudar com as novas variantes", explica.

Já questionado sobre as diferentes vagas da pandemia, Pasi Penttinen sustenta que "esta ainda é a primeira vaga" da covid-19 na Europa, não tendo sequer começado uma segunda.

"O que se verifica é que os picos se conseguem reduzir no momento em que os países adotam medidas restritivas, [mas] quando se relaxam as medidas o vírus tem mais espaço para atuar e os números voltam a subir", observa.

Sediado na Suécia, o ECDC tem como missão ajudar os países europeus a dar resposta a surtos de doenças.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,9 milhões de mortos num total de mais de 90 milhões de casos em todo o mundo.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

