Agência de Energia Atómica vai supervisionar compra de submarinos nucleares pela Austrália

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) anunciou hoje que vai supervisionar o acordo pelo qual a Austrália adquirirá uma frota de submarinos nucleares no âmbito do pacto de segurança AUKUS assinado com os Estados Unidos e o Reino Unido.