De acordo com o relatório do Observatório dos Deslocados Internos, organização civil que faz parte do Conselho de Refugiados da Noruega, embora o número global de deslocados tenha diminuído significativamente na África Subsaariana, o aumento dos ataques na região do Sahel, particularmente no Burkina Faso e no Mali, fez aumentar as populações deslocadas nestes países.

A África Subsaariana passou, assim, de acolher 36% dos deslocados internos em todo o mundo para menos de 25%, uma redução percentual que pode ser explicada pelo aumento das catástrofes naturais e meteorológicas na Ásia oriental e meridional e no Pacífico.