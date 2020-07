De acordo com o relatório anual da agência das Nações Unidas para o VIH/Sida (ONUSIDA), as mulheres e raparigas continuam a ser as mais afetadas pela doença na África Subsaariana, tendo representado 59% das novas infeções registadas na região em 2019.

Em média, adianta o documento, 4.500 adolescentes e jovens mulheres com idades entre os 15 e os 24 anos ficaram infetadas por semana.