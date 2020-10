De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas o número de recuperados nos 55 Estados-membros da organização foi de 6.190, tendo esse total evoluído para 1.256.284.

Segundo o África CDC, a África Austral continua a registar o maior número de casos de infeção e de mortos, com mais 44 mortos nas últimas 24 horas, subindo para as 18.308 vítimas mortais, e o número total de infetados é agora de 747.754.

Só na África do Sul, o país mais afetado do continente, estão registados 682.215 casos e 17.016 mortes.

O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, tem 357.176 pessoas infetadas e 11.497 mortos e, na África Ocidental, o número de infeções é de 178.853, com 2.639 vítimas mortais.

A região da África Oriental contabiliza agora 176.756 casos e regista 3.393 vítimas mortais e na África Central estão registados 58.123 casos e 1.084 óbitos.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 5.990 mortos e 103.781 infetados, e Marrocos contabiliza 2.369 mortos e 134.695 casos.

A Argélia surge logo a seguir, com 52.113 casos de infeção registados e 2.062 vítimas mortais.

Entre os seis países com mais afetados estão também a Etiópia, com 79.437 casos e 1.230 vítimas mortais, e a Nigéria, com 59.465 infetados e 1.113 mortos.

Em relação aos países africanos de língua oficial portuguesa, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos.

Angola regista 199 mortos e 5.530 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 5.052 casos), Moçambique (66 mortos e 9.296 casos), Cabo Verde (68 mortos e 6.433 casos), Guiné-Bissau (39 mortos e 2.385 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 913 casos).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e trinta mil mortos e mais de 35,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

APL // VM

Lusa/Fim