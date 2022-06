"Enfrentamos desafios existenciais, entre os quais as alterações climáticas, a insegurança alimentar, os conflitos, a energia e a saúde, entre outros", disse Muhammadu Buhari, no final do encontro com o Presidente português, hoje em Lisboa.

"Olhamos para Portugal como um país influente e um parceiro com um papel importante a desempenhar na tarefa de trazer o mundo para o sítio certo", acrescentou o chefe de Estado do país mais populoso de África, e também da maior economia subsaariana.

Na intervenção, sem direito a perguntas e feita a seguir à declaração de Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, Muhammadu Buhari destacou o papel de Portugal na defesa dos interesses africanos nas organizações internacionais: "Estamos muito gratos ao Governo português pelo papel importante que desempenhou durante a presidência da União Europeia e em assegurar apoio financeiro da UE e do Fundo Monetário Internacional (FMI) para África", disse o chefe de Estado.

Muhammadu Buhari e Marcelo Rebelo de Sousa seguiram depois para o fórum económico que decorre esta manhã, e no qual estão representados "mais de 80 empresas do setor público e privado, agências e organizações", segundo o líder nigeriano.

Durante a visita, "serão assinados 10 acordos e memorandos de entendimento em áreas como a criação de um centro de pesquisa atlântico, consultas políticas, treino diplomático, cooperação, promoção do investimento e da cooperação entre as câmaras de comércio, desenvolvimento económico e economia digital", disse o chefe de Estado nigeriano.

Portugal estabeleceu relações diplomáticas com a Nigéria há 46 e esta foi a primeira visita de um chefe de Estado deste país africano.

"Com esta visita, estamos otimistas que as relações serão elevadas para um novo nível", concluiu o Presidente Buhari.

