O governante refere em comunicado que o país regista uma taxa de transmissão de 33%, totalizando 1.039.161 casos positivos de infeção por covid-19.

O comunicado indica as províncias de Gauteng (282.642 casos), Cabo Ocidental (205.280), Kwazulu-Natal (194.629) e Cabo Oriental (169.363), como sendo as regiões mais afetadas pela pandemia na África do Sul.

Ainda nas últimas 24 horas, morreram 465 pessoas devido ao novo coronavírus, elevando assim para 28.033 o número de total de óbitos, segundo o ministro da saúde sul-africano.

Mkhize disse que a África do Sul, a economia mais desenvolvida do continente africano com uma população de cerca de 60 milhões de habitantes, testou 53.279 pessoas num dia, tendo realizado mais de 6,5 milhões de testes de covid-19 desde o início da pandemia em março.

O ministro da saúde sul-africano adianta no comunicado que 867.597 pessoas recuperaram da doença pandémica.

CYH//RBF

Lusa/Fim