"Infelizmente, o Governo sul-africano não está em posição de atender a esse pedido", referiu, em comunicado, o porta-voz do Ministério das Relações Internacionais e Cooperação (DIRCO, na sigla em inglês), Clayson Monyela.

"A África do Sul já acolhe um número substancial de refugiados e está empenhada em atender às suas necessidades. A maioria já beneficia da assistência social e de assistência médica de saúde gratuita oferecida pelo nosso país", adiantou.

De acordo com a nota do ministério sul-africano, as autoridades de Pretória foram solicitadas a abrigar temporariamente um grupo não especificado de refugiados afegãos na África do Sul que procuraram refúgio no Paquistão.

"Nos termos do direito internacional, o bem-estar dos refugiados é mais bem servido ao permanecerem no primeiro país de chegada - Paquistão - enquanto aguardam pelo seu destino final", salientou o comunicado ministerial sul-africano.

Milhares de afegãos fugiram do seu país devastado pela guerra depois da chegada dos talibãs ao poder, no mês passado.

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) alertou na semana passada que o fim das evacuações aéreas no Afeganistão poderia causar um êxodo de afegãos pelas fronteiras terrestres do país.

