De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o continente africano regista agora 2.597.090 infetados e o número de recuperados nas últimas 24 horas foi de 20.239, para um total de 2.177.981.

A África Austral é, entre as cinco regiões africanas, a mais afetada, com 1.086.609 casos e atingiu 27.871 mortes. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, contabiliza hoje um total de 968.563 infeções e de 25.983 mortes.