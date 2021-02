De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de infetados nos 55 Estados-membros da organização é de 3.729.019 e o de recuperados nas últimas 24 horas é de 14.737, para um total de 3.271.170 desde o início da pandemia.

A África Austral continua a ser região mais afetada, com 1.774.706 infetados e 53.365 mortos. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.487.681 casos e 47.670 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais afetada pela pandemia, com 1.125.800 infetados e 31.192 vítimas mortais.

A África Oriental contabiliza 377.273 infeções e 7.117 mortos, enquanto na África Ocidental o número de infeções é de 357.167 e o de mortes ascende a 4.499.

A África Central tem 94.073 casos e 1.659 óbitos.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 9.899 mortes e 172.602 infetados, seguindo-se Marrocos, com 8.450 vítimas mortais e 477.656 casos.

Entre os seis países mais afetados estão também a Argélia, com 2.934 óbitos e 110.211 casos, a Etiópia, com 2.177 vítimas mortais e 145.548 infeções, e o Quénia, com 1.794 óbitos e 102.613 infetados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique regista 514 mortes e 48.588 casos, seguindo-se Angola (490 óbitos e 20.294 casos de infeção), Cabo Verde (139 mortos e 14.647 casos), Guiné Equatorial (86 óbitos e 5.663 casos), Guiné-Bissau (46 mortos e 2.869 casos) e São Tomé e Príncipe (19 mortos e 1.478 casos).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.034 pessoas dos 781.223 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

