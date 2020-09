De acordo com Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas registaram-se nos 55 estados membros da organização 244 mortes (mais 85 do que no período homólogo anterior), 7.322 novas infeções (menos 838) e 10.160 doentes recuperados (mais 3.479).

No total, o continente soma 29.833 mortes e 985.803 doentes recuperados num total acumulado de 1.252.552 casos de infeção.