"Devido a um conjunto de constrangimentos em vários aeroportos europeus, estão previstos, para o dia de hoje, 32 voos cancelados -- 18 chegadas e 14 partidas", referiu a ANA em resposta à Lusa.

A empresa concessionária dos aeroportos adianta que "o Aeroporto de Lisboa implementou medidas para apoiar as companhias aéreas, nomeadamente a instalação de balcões móveis suplementares para reagendamento de voos", mas aconselha os passageiros com voo marcado para hoje a contactarem as companhias aéreas.

De acordo com a informação disponível no 'site' da ANA, até às 13:00 de hoje foram cancelados duas dezenas e meia de voos com origem e destino a Lisboa.

Em causa estão, segundo informações recolhidas no referido 'site', voos com destino várias cidades europeias, mas também a Filadélfia, Acra, Dakar, Porto Santo e Varadero.

Do lado das chegadas há também indicação de cancelamento de vários voos que estavam previstos aterrar em Lisboa durante a manhã, provenientes de origens tão variadas quanto Tanger, Porto, Sal, Bratislava, Madrid, Paris, Milão, Frankfurt, Roma, Recife ou Casablanca.

Até ao final do dia, a informação atualmente disponível aponta para o cancelamento de mais de duas dezenas de voos com origem e destino a Lisboa.

Na maioria destas situações estão em causa voos da TAP, de acordo com os mesmos dados.

O aeroporto do Porto registou até ao momento o cancelamento de uma partida com destino a Amesterdão e de duas chegadas.

Os cancelamentos de voos aliados ao aumento da procura têm gerado a criação de longas filas nos aeroportos, com muitos passageiros a queixarem-se das horas perdidas à espera da bagagem e a reportarem o facto de apenas conseguirem recuperar as malas dias depois de terem chegado.

LT // CSJ

Lusa/Fim