O avião transportava um doente infetado pelo novo coronavírus, da Indonésia para a Austrália.

Fonte da Autoridade Nacional de Aviação de Timor-Leste confirmou à Lusa que o avião foi retirado da pista com o apoio de um veículo da empresa Bolloré, permitindo reabrir a única pista do Aeroporto Internacional Nicolau Lobato.

"Retirámos o avião para outro local permitindo reabrir a pista" e aguarda-se a chegada de um voo que transportará o material necessário para a reparação do aparelho, disse a fonte.

A mesma fonte adiantou que o paciente que estava a ser transportado no avião -- um cidadão indonésio funcionário do Programa Alimentar Mundial na Indonésia -- está infetado pelo novo coronavírus e com problemas de saúde suscitando preocupação sobre a sua permanência em Díli.

"O paciente, as duas médicas que o acompanham e os tripulantes foram colocados em isolamento no aeroporto", disse, explicando que não há ainda certezas sobre quando poderá haver novo voo para transportar o homem para a Austrália.

Inicialmente estava prevista ainda para hoje ou para quinta-feira de manhã a chegada de um novo voo para retirar o paciente, não havendo ainda data confirmada sobre quando chegarão as rodas.

O Learjet 60 estava a realizar uma evacuação médica da Indonésia para a Austrália e aterrou em Díli para reabastecer cerca das 17:30 de terça-feira.

"Depois de reabastecer e quando estava para levantar o piloto informou que o volume de combustível era demasiado. Cerca de 10 minutos depois os quatro pneus traseiros do avião arrebentaram", disse a mesma fonte.

O paciente e a tripulação permaneceram a bordo durante a noite e manhã de hoje, tendo sido transferidos ao início da tarde para a zona de quarentena e isolamento no aeroporto.

