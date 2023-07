Na sua página oficial da rede social Facebook, o presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénio, adiantou que os voos têm chegada prevista às 09:20 e às 17:40, transportando cada um cerca de 180 passageiros.

"Os dois voos esperados foram os únicos que formalizaram, até ao momento, pedidos no âmbito da JMJ para utilização da infraestrutura situada no Baixo Alentejo, pedidos esses atendidos pela direção do aeroporto", sublinhou.

O autarca, eleito pelo PS, referiu não ter a certeza que o voo de regresso a Itália no final da JMJ se faça através deste aeroporto, dado o operador de transporte ainda não ter feito, até ao momento, esse pedido.

"Nesta altura do ano, a infraestrutura situada em Beja regista forte movimento nos segmentos de voos privados e de táxis aéreos", vincou Paulo Arsénio.

A Jornada Mundial da Juventude, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 01 e 06 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

